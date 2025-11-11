泉―小名浜結ぶ「福島臨海鉄道」旅客化検討 スタジアム整備巡り アクセス向上期待

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・Ｊ２いわきＦＣの新スタジアムを巡り、整備候補地となっている小名浜港周辺へのアクセス向上に向け、ＪＲ泉駅と小名浜駅を結ぶ「福島臨海鉄道」が旅客化に前向きな方針を示していることが１０日、同社への取材で分かった。

１９０７（明治４０）年の小名浜馬車軌道を起源とした鉄道で、１９７２（昭和４７）年まで旅客営業を行っていた。その後はいわき花火大会に伴う臨時列車を除き、貨物専用として運行されている。

同社の鈴木章夫・取締役総務部長は「東日本大震災やイオンモールいわき小名浜の整備によって、小名浜駅を２０１５（平成２７）年に現在地に移転した際に貨物専用の構造としている。弊社としても旅客化は今後の展望として描いている一方、旅客化には多額の設備投資が必要なため、行政からの支援も不可欠」と語っている。

新スタジアムの整備に関連し、市は小名浜港周辺エリアの価値向上をテーマに、さまざまな視点から可能性調査を展開。この一環で、津波や渋滞の対策を検討する「防災・交通対策協議会」を設け、第２回会議が１０日にイオンモールいわき小名浜で開催された。

会議の席上、上林功会長（日本女子体育大教授）が駐車場不足や交通渋滞対策として、福島臨海鉄道の旅客化をはじめ、マイカーを離れた駐車場に止め、他の交通手段でで会場に向かう「パークアンドライド」や、需要を見越した臨時駐車場の設置を提案した。

（写真：泉駅と小名浜駅を結ぶ「福島臨海鉄道」）