平・ネモトビルに恒例の懸垂幕 いわき間税会が「税を考える週間」に合わせて

この記事のタイトルとURLをコピーする

令和７年「税を考える週間」（１１～１７日）を前に、いわき間税会は１０日、啓発活動の一環として、ＪＲいわき駅前のネモト本社ビル壁面に懸垂幕を掲示した。

市民の納税意識を高めるため、毎年実施している。懸垂幕は縦１２ｍ、横１ｍ。青色の背景に「税について ちょっと考えてみよう！『税を考える週間』１１／１１日（火）～１７日（月）＝消費税正しく育てる間税会＝いわき税務署管内＝いわき間税会」の標語が記されている。

掲示に合わせ、いわき間税会の佐藤國一名誉会長、山﨑節子会長、日高肇子副会長、津川喜代子女性部長、いわき税務署の田中聡署長、武田誠司副署長、田﨑英樹法人課税第１部門統括国税調査官、国税電子申告・納税システム（ｅ―Ｔａｘ）キャラクター「イータ君」が立ち会った。

付近を往来する市民らは、ビル壁面に掲げられた懸垂幕を見上げ、納税の重要性を認識していた。掲示は１７日まで。

（写真：恒例となっている懸垂幕の掲示）