磐崎公民館の市民講座 いわき湯本温泉を舞台に「コスプレイヤー入門」

創業１９４９（昭和２４）年の老舗旅館「いわき湯本温泉旅館こいと」が、アニメやゲームなどの二次元キャラに扮（ふん）して撮影などを楽しむ「コスプレイヤー」たちからの熱視線を集めている。

同旅館を拠点に、館内や温泉街、産業遺産など市内各地のロケーションを生かした写真撮影スポットをコーディネートするなどし、ＳＮＳや口コミで話題に。

旅館や周辺の温泉街では１１月２９日、公民館が主催する初の「コスプレイヤー入門」も行われ、市内外から若い世代を中心に１０人が参加。撮影時のマナーやメイク、カメラの使い方などを体験した。

「コスプレでまちづくりを盛り上げよう！」と、磐崎公民館（矢吹聡美館長）が初めて企画した市民講座。参加したのは、ほとんどが１０代の中学、高校生たちだ。

旅館こいとではコロナ禍を背景に、新たな顧客層に魅力を発信するため、全国のコスプレ愛好家を受け入れる「コスプレイヤーさん応援プラン」を提供し、館内や市内の『映えスポット』を紹介している。

その取り組みをは次第に注目を集めて需要も増え、地元で毎年夏に開催される「観音山仮装盆踊り」には、大挙してコスプレイヤー（通称・レイヤー）たちが参加するなど、全国的に見ても珍しい『レイヤーの聖地』に成長しつつある。

市民講座では、その仕掛け人でもある同旅館の宗像達應さんをはじめ、いわきを拠点に活動する「アマネ」さん、「散ル鳥（ちるとり）」さんら現役のレイヤー５人が講師を務めた。

（写真：笑顔を見せながら撮影を楽しむレイヤーたち）