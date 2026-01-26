文化財を火災から守れ！ 平・飯野八幡宮で訓練 防火デーに合わせて

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市の寺社仏閣では２５日、２６日の「第７２回文化財防火デー」に合わせた訓練が展開された。

平字八幡小路の飯野八幡宮では、平消防署と市消防団第１支団、神社関係者、警備会社に加え、地元の自主防災組織から約４０人が参加。国重要文化財に指定されている本殿を始め、いわき地方が誇る貴重な文化財を守る決意を示した。

訓練は午前１０時ごろ、神社西側の儀式殿から出火し、隣接する国指定重要文化財に延焼する恐れから、ただちに１１９番通報するとともに、初期消火と文化財の搬出を実施。駆け付けた消防隊は迅速に放水を行う――との内容で繰り広げた。

終了後、飯野光世宮司からは「日頃から防火意識を高め、地域のご協力を得て文化財を継承していく」とあいさつ。また鈴木省吾署長が講評に立ち、「迅速かつ的確な消火作業が行え、おおむね良好な内容だった。安全・安心、そして安寧のため、これからもともに活動していきたい」と呼びかけた。

（写真：延焼を防ぐための水幕ホースによる放水）