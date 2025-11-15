色鮮やかな世界 国宝白水阿弥陀堂 プロジェクションマッピングと紅葉ライトアップ

この記事のタイトルとURLをコピーする

内郷白水町の国宝「白水阿弥陀堂」で１４日、期間限定のプロジェクションマッピングが始まり、堂内に色鮮やかな極楽浄土の世界が広がった。紅葉が見頃の庭園もあわせてライトアップされた。イベントは１６日までと、２１日から２４日の午後５時から８時半。

お堂の天井には、平安時代に描かれたという文様「宝相華（ほうそうげ）」が光の演出で浮かび上がった。壁には池のハスが咲き誇り、鳳凰が堂内を羽ばたいた。境内では発光ダイオード（ＬＥＤ）の照明が黄色い大イチョウや赤いカエデを浮かび上がらせた。東日本大震災からの復興を願い、市などでつくる実行委員会が企画した。

１３日夕には試験点灯があり、招待された、近くに住む無職鈴木陽一さん（７０）は知人と徒歩で訪れた。「いつもの散歩コースだが、夜間は初めて。昼間と違って光の演出は新たな魅力があり、多くの人に見てもらいたい」と話した。

夜間拝観料は中学生以上千円、小学生５００円、未就学児無料。期間中、マルシェやキッチンカーのイベントも行われる。

（写真：白水阿弥陀堂で行われたプロジェクションマッピング）