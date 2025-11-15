ら・ら・ミュウがＸマスの装い 小名浜白百合幼稚園によるツリー点灯式

この記事のタイトルとURLをコピーする

道の駅「いわき・ら・ら・ミュウ」の１階中央広場に１４日、高さ約５ｍのクリスマスツリーがお目見えし、小名浜白百合幼稚園（小名浜花畑町、今野トミ園長）による点灯式が行われた。

式では白のベレー帽とスプリを身にまとった年長児約４０人が出席。戸田怜杜君、佐藤有李ちゃんが「２８回目のクリスマスおめでとう。今年もみんなで楽しいクリスマスにしようね」とあいさつし、塩畑茉奈ちゃん、阿部結人君が、カモメの「ミュウちゃん」とメヒカリのぬいぐるみをツリーに飾り付けたあと、吉田蒼佑君、小林美希ちゃんがキャンドルに灯を灯（とも）した。

すると、ツリーの色とりどりのイルミネーションが一斉に光り輝いた。園児たちは目を輝かせながら「しずけき」「グローリア」などの聖歌とクリスマスソングを元気いっぱい歌い、世界平和とみんなが楽しいクリスマスが過ごせるようなメッセージも発表した。

また園児たちはサンタからプレゼントを受け取り、ひと足早いクリスマスを楽しんだ。ツリーは１２月２５日まで点灯される。

（写真：点灯したツリーを前に元気いっぱい歌う園児たち）