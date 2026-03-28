「平商マハロハ」イオンモールいわき小名浜でラストステージ 現校名で最後のフラ

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平商業高フラダンス愛好会「平商マハロハ」は２７日、イオンモールいわき小名浜（浜イオン）で行われた「フラフェス ２０２６ Ｓｐｒｉｎｇ」に出演した。同校は４月から四倉高と統合して「いわき商業情報高」となるため、現校名では最後のステージに立った。

フラフェスは、いわき芸術文化交流館「アリオス」と浜イオンによる主催。いわき市のブランドメッセージ・フラの振興と、毎年８月にいわきアリオスで開催している「フラガールズ甲子園」のＰＲのために継続して企画している。

平商マハロハはフラガールズ甲子園の常連校で、２０１６（平成２８）年の第６回大会では日本一にあたる最優秀賞に輝いている。現在は１年生と２年生の計８人が所属しており、週４回の練習に励んでいる。

統合前最後の晴れ舞台として、部長の高木心音さん（１７）＝２年＝は「平商マハロハとして最後のステージになってしまうのはさみしいが、こうした機会をいただけたことに感謝している」と話す。

いわき商業情報高ではフラダンス部に昇格し、新生「マハロハ」としての活動を予定している。高木さんは「昨年のフラガールズ甲子園では入賞できなかったが、今年は絶対に最優秀賞を取りたい」と日本一奪還を誓った。

（写真：美しい踊りを披露した平商マハロハ）