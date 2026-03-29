いわきＦＣ ホームで磐田に１－０ 山口のゴールで連勝を４に伸ばす

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第８節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」２位のＪ２いわきＦＣは２９日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、８位のＪ２ジュビロ磐田を迎え撃ち、１－０で勝利した。リーグ戦は４連勝となった。

通算成績は６勝２敗（うちＰＫ戦が１勝１敗）で勝ち点は１８。順位は前節と変わらず１０チーム中２位だが、首位のＪ３ＦＣ岐阜と勝ち点で並んでいる。次戦は４月５日、アウェーのサンプロ アルウィン（長野県松本市）で、６位のＪ３松本山雅ＦＣと対戦する。キックオフは午後２時。

試合は序盤から磐田に主導権を握られ、ロングボールを主体としてゴールに迫られたが、ＤＦ堂鼻起暉（２７）を中心に堅守を発揮。すると０―０で折り返すと思われた前半アディショナルタイムに均衡が破れる。

ＧＫ佐々木雅士（２３）のロングフィードを起点に、相手陣地で激しい競り合いからボールがこぼれると、すかさず駆け上がったＭＦ山中惇希（２４）がワンタッチで前線にパス。ＭＦ山口大輝（２８）が飛び出し、落ち着いて右足を振りぬき先制点を奪取した。山口は２試合連続のゴール。

後半に入っても一進一退の攻防が続き、追加点こそ奪えなかったが、球際での強さを見せてそのまま逃げ切った。

田村雄三監督（４３）は「大きな声援をいただき、勝利することができた。試合は分析通りにはいかなかったが、前半耐えた中で得点できた点は良かった。選手たちは全体的にしっかりとファイトしてくれた。また１週間、みんなでいい競争をして松本戦を迎えたい」と語った。

（写真：前半アディショナルタイム、先制ゴールを決める山口）