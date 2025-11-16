ドラフト４位の学法石川・大栄 東北楽天と契約合意「結果でいわきに恩返しを」

この記事のタイトルとURLをコピーする

プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスにドラフト４位で指名された、いわき市出身の学法石川高・大栄利哉捕手（１８）が１５日、福島県内で入団交渉を行い、契約金３５００万円、年俸５５０万円（金額はいずれも推定）で契約合意した。

契約合意を受けて「プロ野球選手になることが夢だった。身が引き締まる思い。一日も早くプロの生活に慣れ、皆さんの期待に貢献できるようなプレーをしたい」と目を輝かせた。

大栄は永崎小４年の時、兄・陽斗さん（２４）＝トヨタ自動車＝の影響で野球を始め、小名浜少年野球教室に所属。石川義塾中、学法石川高に進学し、高校では１年秋からベンチ入りし、４番捕手として活躍した。昨春の選抜高校野球大会（センバツ）に出場し、今年９月にはＵ―１８（１８歳以下）ワールドカップのメンバーに選ばれ、日本代表の一員として準優勝に輝いている。

担当の近藤弘樹スカウトは「けが無く過ごし、ファンに愛される選手になってほしい」と激励した。大栄は「野球だけでなく、人間性も磨いていきたい」と応え、トレードマークの笑顔でプレーにまい進すると誓った。

東北楽天は指名にあたり、「セカンドスロー１・８秒を切る驚異的な強肩と、思い切りの良い打撃が光る打撃型捕手」と評価。本人も打てる捕手を目指しており、目標の選手にオリックス・バファローズの森友哉（３０）を挙げる。

また同じドラフトで東北楽天から２位指名された伊藤樹投手（２２）＝早稲田大＝は、陽斗さんの仙台育英高の２個下の後輩。昔から親交があるといい、ともに活躍することを夢見る。「タツキくんと呼ぶ仲で、一緒の球団でプレーできるのは本当にうれしい」。バッテリーを組む日も近いかもしれない。

ふるさとからのエールは力になる。「いわき市出身ということで、高校でも地元の方に応援していただいたことは身に染みた。いわきの皆さんへの恩返しの意味も込め、一日一日しっかりとレベルアップして、結果を残していきたい」と胸を張った。

（写真：笑顔でボールとマスコットを手にする大栄）