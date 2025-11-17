いわき信用組合 １７日から新規顧客への融資停止 一連の不祥事受けて

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき信用組合（小名浜花畑町、金成茂理事長）は１７日から、一連の不祥事を受けた金融庁による行政処分として、新規顧客への融資業務を停止する。期間は１２月１６日まで。

停止命令の期間中、いわき信組ではすべての役職員に加え、金融業務に携わるパート職員の約１９０人を対象に、延べ５日間のコンプライアンス（法令順守）研修を実施。うち２日間は土曜日に行うものの、その他の営業時間にかかる部分については職員のやり繰りでカバーする。

いわき信組を巡っては、旧経営陣が事業実態のない会社による迂回融資や、無断で預金者の口座を作って融資する「無断借名融資」で、大口取引先に対する資金をねん出するなどし、２０年以上にわたって、旧経営陣が総額２７９億８４００万円の不正融資を行った上、反社会的勢力に約１０億円の資金を提供していたことが判明している。

さらに反社の関係者らに対し、少なくとも計約３１億円の融資が実行されたとみられる。この融資に関しては、預金保険機構の債権買取制度を活用する。

（資料写真：いわき信用組合）