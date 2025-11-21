福島県勢初の快挙 高校生ものづくりコンテスト全国大会 平工の３人が優勝

この記事のタイトルとURLをコピーする

全国の工業高校の生徒たちが、その技術や技能を競い合う「第２５回高校生ものづくりコンテスト全国大会」（公益社団法人全国工業高等学校長協会主催）。

この測量部門で、いわき市から平工業高土木環境工学科３年の緑川空翔さん（１８）、古内美南さん（１７）、草野優輝さん（１８）の３人が東北地区代表として出場し、福島県勢で初となる優勝を果たし、国土交通大臣賞、全国工業高等学校長協会理事長賞、産業教育振興中央会長賞を手にした。

全国大会は８、９日、高知市の高知工業高で開かれた。

夏休みや放課後、宿題をもとに計算の速度、精度を高めながら、昨年１０月１１日に平工業高で開かれた県大会では優勝（２年連続９回目）を飾ると、今年８月５、６日に岩手県一関市の一関工業高での東北大会で頂点（優勝は３年ぶり３回目）に立ち、全国大会の切符を手にした。

大会当日は全国から１０チームが出場したが、雨のため外での測量競技は中止となり、内業競技として五角形の「閉合トラバース」（測量を始める出発点からループし、出発点に戻る測量方法）における、各辺の距離や角度を正確に測る「トラバース計算」を実施した。

３人は手早く取り掛かりながら完璧な計算結果をたたき出し、３３０満点中３２６点という高得点で、見事１位に輝いた。

緑川さんは「最初は計算も早くなく正確ではなかったので練習は大変だったが、それをやってきたことで優勝できたので、やって良かったと思っている」と話し、古内さんは「緊張しないようメンタルを鍛えたので、計算ミスをしないで満点を撮れてうれしい」という。

草野さんは「練習を通してスキルアップできたので、日々やってきた成果が結果につながってよかったと思っている」と述べ、それぞれこれらの経験を将来に生かしていきたいと語っている。

（写真：全国大会で優勝した平工業高）