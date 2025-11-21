高額当せん夢見て 年末ジャンボ発売 平・大黒様の宝くじには行列も

この記事のタイトルとURLをコピーする

１等７億円と前後賞合わせて総額１０億円が当たる「年末ジャンボ」（第１０８２回全国自治宝くじ）と、１等３千万円と前後賞合わせて５千万円の「年末ジャンボミニ」（第１０８３回同）が２１日、全国一斉に販売を開始した。

２０２３（令和５）年の年末ジャンボ（第９８４回同）で１億５千万円の１等前後賞が当せんした、『大黒様の宝くじ』として親しまれている「平一町目宝くじセンター」では、午前１０時の販売開始前から４０人ほどが高額当せんを夢見て行列を作った。

一番乗りを果たしたのは、山形県金山町から訪れ、午前０時に並び始めたという『常連』の会社員佐藤泰浩さん（４５）。

２０年以上買い求めており、今回は計７２００枚もの宝くじを購入した。佐藤さんは「道の駅『いわき・ら・ら・ミュウ』でカキを買いたい」と、当選後の使い道について語った。

また発売に先立ち、大國魂神社（平菅波、山名隆弘宮司）から分霊した売り場前の「石城国大国明神」で当選祈願祭が催され、関係者ら約２０人が高額当選などを願った。

年末ジャンボ、年末ジャンボミニの販売期間は１２月２３日までで、同３１日に抽せんが行われる。

（写真：行列ができた「平一町目宝くじセンター」）