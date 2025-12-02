四倉・ワンダーファームのトマトが宇宙へ 飛行士の食事に 厳しい試験クリア

この記事のタイトルとURLをコピーする

四倉町のワンダーファームが手がけたトマトが宇宙空間での食事に提供される。日本の新型宇宙ステーション補給機「ＨＴＶ―Ｘ」１号機に搭載し、１０月２６日に鹿児島県の種子島宇宙センターからＨ３ロケット７号機によって打ち上げ、同３０日に国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に到着した。

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）を通じ、流通経済研究所から発注を受け、トマトではワンダーファームの「ドキア」のみが採用された。宇宙空間ではトマトの栽培試験や種子保管の実績はあるものの、生食トマトが持ち込まれるのは国内初。世界でも初めてとみられる。

ワンダーファームの元木寛代表取締役は１日、市役所本庁舎を訪れ、内田市長に対し、自社トマトがＩＳＳに送られたことを報告した。ドキアはかためのトマトで、日持ちする点が特徴。一般の市場には流通していないが、主にコンビニエンスストアの商品などに使われている。

ＪＡＸＡによる試験は４カ月にわたって行われたといい、生食のため他の候補となった国内のトマトは基準を満たさず。ワンダーファームのトマトに加え、青森県産のリンゴ、千葉県産と新潟県産のナシ、福岡県産のミカンが選ばれた。

果物が入ったボックスは、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が開発し、核爆発の衝撃にも中身が耐えられる優れものという。こうした生鮮品がＩＳＳでも食べられることで、ＪＡＸＡは「長期宇宙滞在によるさまざまなストレスを緩和し、パフォーマンスの向上につなげたい」と期待を寄せている。

日本からの野菜・果物はさっそくＩＳＳに運び入れ、ドキアも口にした油井亀美也宇宙飛行士。実はトマトは苦手と打ち明けたが、おいしく食べられたと笑顔を見せた。

いわき市は日照時間の長さと温暖な気候を生かし、トマトの産地として知られている。特に冬春トマトに関しては、双葉郡楢葉町とともに国の野菜指定産地となっている。

内田市長はワンダーファームの取り組みを大いにたたえ、元木社長は「宇宙飛行士の楽しみは食事とあって、生鮮品を求める要望が多いと聞く。いわきのトマトが選ばれたことは光栄」と胸を張った。

（写真：油井飛行士がトマトを試食した様子を説明する元木社長）