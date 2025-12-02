いわきＦＣ ホームタウンに今季終了を報告 田村監督の契約更新も発表

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・Ｊ２いわきＦＣは１日、ホームタウンのいわき市、双葉郡８町村に今シーズン終了を報告した。

いわき市への報告は、いわき芸術文化交流館「アリオス」で行われた。チームの運営会社・いわきスポーツクラブの大倉智代表取締役は「皆さんの熱い声援でシーズンを乗り越えることができた。震災復興のために発足したクラブとして、変わらずとチームと向き合っていく」と述べた。

田村雄三監督は「多くの方に支えていただき、ハワイアンズスタジアムいわきでホームゲームができることは当たり前ではないと改めて感じている」と謝意を示し、ＭＦ山下優人選手も「今季出た課題、反省を生かし、さらなる高みを目指していく」と誓った。

内田市長は「市民と同じく毎週の試合を楽しみにしてきた。スタジアム整備についても、われわれも全面的にバックアップしていきたい」と呼びかけた。

■ ■

いわきスポーツクラブは１日、トップチームの田村雄三監督と契約を更新し、初の秋春制となる２０２６～２７年シーズンまで指揮を執ると発表した。

田村監督は湘南ベルマーレから、１６年にいわきＦＣに転じた。１７～２１年と２３年６月から監督を務めており、「来年はＪリーグのシーズン移行に伴い、特別な１年になります。だからこそ、もう一度『ＷＨＹ（なぜ）』を追求し、ブラッシュアップを計りたいと思います」とコメントした。

その上で「次の１０年へ。皆さまと共に歩み、共に喜び、そして感動を届けられるよう、引き続き精進いたします」としている。

（写真：今シーズンの終了報告を行ったいわきＦＣ）