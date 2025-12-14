食品ロス削減へ 規格外のシイタケをピリ辛総菜に マルトと磐城農業高校がタッグ

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市や茨城県でスーパーマーケットを展開する「マルト」（本社・勿来町窪田、安島浩代表取締役社長）は１１日、磐城農業高と開発した「椎茸ねぎ味噌２６０ｇ」「玉こん椎茸２６０ｇ」（どちらも税込み４３０円）の販売を開始した。

小川町上平の小川きのこ園の協力を受け、規格外のシイタケを採用しており、高校生の目線で、いわき市の農林水産物の振興を図る狙いがある。初日には中岡町のＳＣ中岡店で、生徒たちによる販売実習が行われた。

椎茸ねぎ味噌２６０ｇはシイタケに、みそ、青唐辛子、ネギを加えた。まるごとシイタケの歯ごたえと青唐辛子のピリ辛が、ご飯やお酒のお供に良く合う総菜となっている。

玉こん椎茸２６０ｇはシイタケとともに、内郷綴町の老舗メーカー・小島門吉商店から国産玉こんにゃくを取り寄せて仕上げた。同じく青唐辛子が口の中にピリッと広がるほか、玉こんにゃくの歯ごたえも楽しめる。

開発にあたっては、食品について学ぶ生徒たちが、市場に出回らないシイタケをいかに活用するか議論を重ねた。販売店舗は勿来駅前店を除く36店舗。無くなり次第終了。

（写真：開発した商品をＰＲする磐城農業高の生徒たち）