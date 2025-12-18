マルトの弁当など６年連続受賞 業界紙のコンテストで 健康志向・地産地消を評価

この記事のタイトルとURLをコピーする

日本食糧新聞社は１７日、総菜や弁当のコンテスト「ファベックス惣菜（そうざい）・べんとうグランプリ２０２６」の結果を発表し、いわき市や茨城県でスーパーマーケットを展開するマルト（本社・勿来町窪田、安島浩代表取締役社長）の商品が、６年連続で各部門を受賞した。

今回は４品が選ばれ、このうち「ガパオ＆グリーンカレー」がアジアン部門で金賞に輝いた。それぞれ健康志向や地産地消に焦点を当てており、マルトでは「この受賞を契機として、さらなる地域貢献と皆さまが笑顔になれる商品づくりを目指していきたい」としている。

金賞の「ガパオ＆グリーンカレー」（税込み６４７円）のうち、ガパオは国産鶏肉と具沢山な野菜を使用したバジル風味と唐辛子の刺激的な辛さが特徴。グリーンカレーはスパイスの香りとともに、ホウレンソウや鶏肉、カシューナッツの深いコクが楽しめる。

本格的なアジアン料理をベースに、日本人の嗜好に合わせた弁当。さらに５月から６月にかけて行われる世界禁煙デーへの賛同を兼ねており、「受動喫煙をしたくない・させたくない」との気持ちを込めたイエローグリーンにも掛けている。

優秀賞には、わが社自慢の惣菜・べんとう部門で「鶏の塩麹焼き重」（同７１３円）が選ばれた。塩麹で漬け込んだしっとりした鶏肉で、素材の味わいそのままに塩分を控えめにする工夫を施したほか、コメにはいわき産コシヒカリを採用。仙台みそだれであえたマイタケなど、発酵に焦点を当てた健康を考えた内容となっている。

入賞のうち、地方食材・調理法部門では「いわき名物 馬方ようかん」（同４８６円／４本入り）が選出された。金時豆が入ったいわき地方で親しまれているようかんで、馬で荷物を運ぶことを生業とした「馬方」でも買える安価さから、炭鉱が栄えたころに石炭を運ぶ人たちに愛されたという。

また「うにの炊き込みご飯」（同６４７円）が、わが社自慢の惣菜・べんとう部門で入った。いわき名物・ウニの貝焼きに着想を得た炊き込みご飯で、たっぷりのウニといわき産コシヒカリの「プレミアムいわきライキ」が食べ応えを演出する。

いずれの商品も、店舗によって取り扱いが異なる。

（写真：各部門で受賞したマルトの弁当など）