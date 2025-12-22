いわきＦＣ 今季の振り返りと来季展望示す 新たに環境問題に対する取り組み深化

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・Ｊ２いわきＦＣのクラブカンファレンスが２０日、市文化センターで開かれた。約２００人のファンクラブ会員が参加し、運営会社・いわきスポーツクラブの大倉智代表取締役、田村雄三監督、川﨑渉・マーケティング＆ファンエンゲージメント シニアマネージャーが登壇し、今季を振り返ったほか、来季に向けての展望や試合を取り巻く環境などについて説明した。

クラブカンファレンスにあたり、大倉社長が過去１０年間の推移に触れ、今年の売上高見通しは過去最高の１４億９６００万円（前年比６・２５％増）と紹介。これは今季のＪ２で優勝を果たし、Ｊ１昇格を決めた水戸ホーリーホックと同規模のため、「勇気をもらった」と述べた。

ただホーム戦の収容率は８６・３％と高い水準で、入場料収入の面では飽和状態とも打ち明ける。広告料収入やパートナー企業数などが上昇している中で、特に重要視するのは１２万を超えるソーシャルフォロワー数であり、「クラブの資産価値とも呼べる点から大切にしていきたい」と重ねた。

また人づくり・まちづくりの観点から、ホームタウン活動を積極的に展開した。今季は前年比７３回増の１２６回にわたり、いわき市と双葉郡に足を運び、延べ８万７０３３人と交流し、うち子どもは２万７６４４人に上り、文字通り地域貢献に努めた。

来季からは新たに、Ｊリーグ全体で環境問題に協力する「スポーツポジティブリーグ（ＳＰＬ）」が始まることも伝えた。イングランド・プレミアリーグから広がった考え方で、エネルギーや移動、ごみ・資源循環など１２項目を巡り、クラブの取り組みを数値化し、その順位ごとに配分金が与えられる。

いわきＦＣでは既に脱炭素経営や海洋ごみ削減を展開しており、大倉社長は「皆さんと協力しながら、海も山もある環境問題に直結する地域として励んでいきたい」と呼びかけた。

２０２７年１１月までに着工が求められる新スタジアム整備にも言及し、「クラブ創設に続き、第２の（月面着陸にかけて、前人未踏で困難な目標や計画を意味する）ムーンショットの思いでやり切る」と力強く語った。

（写真：登壇した大倉社長、田村監督、川﨑シニアマネージャー＝右から）