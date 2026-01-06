官公庁や民間企業で仕事始め いわき商工会議所「４つのシン化が求められる」

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市では５日、官公庁や多くの民間企業で仕事始めを迎えた。

いわき商工会議所（正木好男会頭）の令和８年仕事始め式は平字田町（ラトブ６階）の同会議所で行われ、本所、小名浜、常磐、勿来の３支所から合わせて２０人が出席した。

仕事始め式では、正木会頭が「進化論を唱えたダーウィンの言葉に『変化に対応できるものが最後に生き残る』とある。そのためには、社会の実態に則した４つの『シン化（進化・新化・伸化・深化）』が求められる。この理念のもと、中小・零細企業の積極支援に活動できる体制と経営指導員の強化に努めたい」と訓示した。

続いて、小野英二専務理事が「今年のスローガン『シン化』を心に刻み地域と私たちが発展するように頑張りたい」と乾杯の音頭を取り、出席者全員で新年を祝うとともに、業務開始に気持ちを新たにした。

同商議所では４つのシン化「進化・新化・伸化・深化」を指針に今年の事業活動について、＜１＞小規模事業者・中小企業の活力強化＜２＞いわき地域経済の活性化＜３＞商工会議所の機能強化――を掲げ、全国に広がるネットワーク力を生かした経営情報の提供、産学官連携での地域課題解決に向けたプロジェクトの推進、職員の確保・育成、新たな会員サービスゆ収益事業の実施などに取り組んでいく。

（写真：訓示に立つ正木会頭）