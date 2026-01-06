いわき市中央卸売市場 新春恒例の初市式 今年も威勢の良い掛け声響く

この記事のタイトルとURLをコピーする

市中央卸売市場・公設地方卸売市場の令和８年初市式が５日、鹿島町の同市場で催され、市場は仲買人、スーパーマーケットのバイヤーなど関係者による威勢の良い競りの掛け声が響き渡り、活気にあふれた。

今年最初の取り引きを祝い、市場のさらなる活性化や商売繁盛を願うため、水産物部と青果部、関連事業者、花き部、それぞれの関係者合わせて約４７０人が来場した。

午前６時から水産棟卸売場で、水産物部の初市式がスタート。開設者の内田市長があいさつに立ち、『いわきの台所』たる同市場の老朽化や再整備の必要性に触れながら、業界のさらなる発展を祈願。引き続き、永山宏恵市議会議長が祝辞を送り、全員で手締めをして今年１年の豊漁と、関係者の繁栄を願った。

このあと早速、初競りへ。本県産のメジマグロをはじめ、千葉県で水揚げされたメバチマグロや長崎県産のカツオなど、新鮮な魚介類が次々と競りにかけられた。

いわき魚類によると、例年と同様の量と質を維持しているといい、同社の山野辺竜介鮮魚部鮮魚Ⅱ課長は「新年からカツオを入荷することができ、昨年以上の出荷が期待できる。今年も新鮮な魚を届けられるよう努めていきたい」と語った。

（写真：水産物部で行われた今年初となる競り）