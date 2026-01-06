いわきＦＣ 新加入選手交えて今季初練習 指揮官からは厳しいコメントも

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・Ｊ２での４シーズン目を迎えるいわきＦＣ。新加入の選手たちを加えた新たな体制での初練習が６日、常磐上湯長谷町のいわきＦＣフィールドで行われた。いわきＦＣは２月８日の明治安田Ｊ２・Ｊ３開幕戦で、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、北海道コンサドーレ札幌を迎え撃つ。シーズンインまで約１カ月に迫るなか、選手たちは基本に重きを置いている。

選手たちはまず、就任したばかりの定道大成・スプリントコーチ（２９）の指導を受け、１周４００ｍのフィールドを３周半走るトラック走や、ゴールラインを往復する走り込みを重ねた。

その総距離は１試合で選手１人が走行する平均値の１０ｋｍにも及んだ。引き続きボールを使い、４人１組のパス回しやミニゲームに臨み、少しずつ試合や体の感覚を戻し、新旧の選手の連携を図るためにもコミュニケーションを重視したトレーニングを展開した。

トレーニング時間は約２時間。ひと通り練習を終え、３シーズン連続で指揮を執る田村雄三監督（４３）は「無事に終えられたとはいえ、選手のコンディションにばらつきが見られた」と厳しい表情。まずは昨季の前半戦で課題となったけが人を出さないよう、基礎的なトレーニングで『１年を通して戦える体づくり』に取り組む方針を示した。

（写真：多くのサポーターが見守る中、トレーニングに励む選手たち）