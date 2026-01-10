いわき市に初の「林野火災警報」発令 屋外での火の使用制限 違反には罰則も

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市に１０日、初の「林野火災警報」が発令された。９日の林野火災注意報に続き、昨年２月に岩手県大船渡市で発生した大規模山林火災を受け、今年１月から運用が始まった新制度。このため森林と森林から１ｋｍの範囲（ＪＲいわき駅や小名浜港周辺、錦町の一部などを除く）では火入れやたき火など、屋外での火の使用が制限されており、違反に対しては罰則規定が設けられている。

林野火災警報は、▽前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下かつ前３０日間の合計降水量が３０ｍｍ以下▽前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下かつ乾燥注意報が発表されている――のどちらかに加え、強風注意報または暴風警報が出された場合に発令される。なお当日に降水が見込まれたり、積雪があったりする場合にはこの限りではない。発令の対象期間は１月から５月まで。

警報時の屋外での火の使用について、違反すると３０万円以下の罰金または拘留に処すると消防法で定めている。

（画像：林野火災警報の発令を伝える市消防本部ホームページ）