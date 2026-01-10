アクアマリンふくしま 子ども向け体験施設改装へ ３月に再オープン

この記事のタイトルとURLをコピーする

ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」は今年３月、楽しみながら生物の多様性について学ぶことができる「子ども体験館 アクアマリンえっぐ」をリニューアルオープンする。このため現行の施設は１２日までとなり、13日から３月１３日までアクアマリンえっぐを閉鎖するほか、１３～２３日の間は釣り体験エリア、アクアマリンえっぐ、えっぐの森どうぶつごっこも開設しない。

リニューアルオープン日は３月１４日。ファーストアクアリウムを展示コンセプトに掲げ、幼い子どもたちが初めて生き物と出あい、やがて実際の自然のなかへと踏み出していく「はじめの一歩」となる場を目指す。

新たに６つのエリアに分けられ、「すくすくせいくらべ（視覚エリア）」では生き物との背比べとして、その成長や大きさの違いを感じてもらい、「きょろきょろかくれんぼ（視覚エリア）」では隠れた生き物を探したり、魚の気分で隠れたりして、海の世界で生き物たちの生きるための工夫を体験する。

「わくわくてーぶる（触覚エリア）」では自然素材に触れながら、自由な発想を育む工作スペース。「ごろごろひろば（全身エリア）」は赤ちゃんがゆったり過ごせるよう、親子で水槽を眺めながらごろごろしたり、動物の巣穴にもぐりこんだりできる。

「なになになきごえ（聴覚エリア）」は生き物の『音』に注目。「くんくんうんち（嗅覚エリア）」は展示生物のふんを通じ、嗅覚で生き物の暮らしを感じてもらうほか、関連ワークショップを開催する。

アクアマリンえっぐ閉鎖中は、本館１階マリンホールに期間限定の「ぬくぬくキッズエリア」を設ける。親子で安心して過ごせるくつろぎと体験の場で、ぬり絵や缶詰づくり、ボールプール、絵本・木のおもちゃスペースなどを用意している。

（画像：左列はきょろきょろかくれんぼ、右列はごろごろひろばのイメージ）