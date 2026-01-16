いわき芸術文化交流館「アリオス」では、国内で唯一「１６フィート弦付ジャーマン・チェンバロ」の音色を定期的に聴くことができる。通常の８フィート弦より１オクターブ低い音を実現し、バロック音楽特有の深みのある響きを生み出すことから、一流の奏者の要求にも応える。このため多くの名盤で録音実績を有している。
このチェンバロを使った公演が２５日午後２時から、音楽小ホールで開かれる。演奏するのは「アンサンブル・リクレアツィオン・ダルカディア」。チェンバロとバロックヴァイオリン、バロックチェロによって、ドイツの作曲家ゴルトベルクや、Ｊ・Ｓ・バッハの楽曲を披露する。
チェンバロを担当するのは渡邊孝さん（５０）。東京音楽大、桐朋学園大研究科を経て、オランダ・アムステルダム音楽院、イタリア・ミラノ市立音楽院で学んだ。現在はイタリア北部のパヴィア在住で、スイス・ベルン音楽院で後進を育成する傍ら、欧州各地で演奏活動を展開する。いわきアリオスでの本番は２０２１（令和３）年以来。
渡邊さんは「このチェンバロの音色を日常的に聴ける地元の皆さんは、稀有な存在と言える。街の文化的な発展に寄与できることがうれしい」と話す。プログラムのうち、ゴルトベルクはバッハの変奏曲でその名を知られているが、ぜひ多くの人に触れてほしいと呼びかけた。
料金は指定３５００円。アリオスチケットセンター＝（２２）５８００＝へ。詳しくは＜こちら＞。公演に合わせ、渡邊さんはいわきアリオスのチェンバロで新録にも臨む。
（写真：来場を呼びかけるチェンバロ奏者の渡邊孝さん）
ニュース
２５日にチェンバロと弦楽器のアンサンブル いわきアリオス バロックの響きを
