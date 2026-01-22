いわき市選管 急な衆院選に対応 内田市長は職員業務に理解求めるメッセージ

この記事のタイトルとURLをコピーする

高市首相は２３日、衆院を解散する。衆院選は「２７日公示―２月８日投開票」の日程となる。

９日夜に選挙に向けた動きが明らかになって以降、市選挙管理委員会（市選管）でも対応に追われてきた。開票所となる平下荒川の市立総合体育館は先に借りていた団体と交渉し、他の選挙と同じように設置することが可能になった。

期日前投票所に関しても従来通り、市内１７カ所に開設予定。ただし最高裁判所裁判官国民審査は２月１日からとなるため、日時について詳細を詰めている。小川地区では車両による移動期日前投票も実施する。

当日投票所のうち、福島高専は２月８日が入試のため、近接する上荒川公民館に変更する。

いわき市の開票終了予定時刻は、福島４区（同市を含む浜通り全体）は午後１１時、比例東北は同１１時５０分。直近（昨年１２月１日現在）の有権者数は２６万６７２５人（男性１２万５５１６人、女性１３万１２０９人）。２０２４（令和６）年１０月に行われた前回衆院選の投票率は４５・９８％だった。

市選管では引き続き啓発活動を展開しており、棄権しないよう呼びかけている。

福島４区からは、自民党現職・坂本竜太郎氏（４５）＝１期、植田町＝、前回は立憲民主党で出馬し、比例東北で復活当選を果たした中道改革連合現職・斎藤裕喜氏（４６）＝１期、双葉郡富岡町＝、国民民主党新人で元県議、医師・山口洋太氏（３５）＝植田町＝、共産党新人で党いわき・双葉地区委員長の熊谷智氏（４６）＝平下高久＝が立候補を予定している。

内田市長は２２日、急きょの衆院選を踏まえ、職員の業務を巡って市民に理解を求めるメッセージを発表した。

「年度末の重要公務（予算・人事編成、議会対応等）も重なる時期ですが、今般の選挙事務との両立も遺漏なきよう進めるため、特に投開票が迫るころ、多くの職員を選挙事務に割く必要があります。年度末の多忙を極めるこの時期に、職員の人員確保が極めて厳しくなることも予想されます。つきましては、突然の会議、イベント等の中止・延期やリモート実施等も起こり得る状況ですので、ご理解をお願い申し上げます」

なお２月２２日のいわきサンシャインマラソンに関しては、予定通り実施するため準備を進めていると重ねた。

（資料写真：市選管が入る市役所東分庁舎）