続・変わるハワイアンズ 地元の関係を密に ショーのブラッシュアップも

開業から６０年を迎え、２０２８年春に向けて大規模改修を進める「スパリゾートハワイアンズ」。

米国の投資ファンド「フォートレス・インベストメント・グループ」の傘下で、ホテルやリゾートを手がける「アイコニア・ホスピタリティ」が運営を受託する中で、２２日に続き、同社代表取締役会長の山本俊祐氏（常磐興産代表取締役会長）、常磐興産の取締役社長執行役員の関根一志氏のインタビューを紹介する。

外資の参入によって、どうしても市民との距離を感じる向きもあるが、「何でもかんでも値上げするのではなく、地元の方が気軽に利用できる環境は大切」と山本氏。昨年４月からは開業６０周年を記念し、いわき市在住者限定で半額とする地元割や、最大６７％割引となる回数券を展開している。

集客面では従来のファミリー層に加え、若者層（１０代後半から２０代）とシニア層にも積極的にアプローチ。山本氏は「より多くの方にリピートしてもらい、年に何回も来ても、常に新しい体験ができるようにしたい」と呼びかけた。

関根氏は幼少期に常磐ハワイアンセンターで得た思い出を振り返りながら、「童心に帰ってワクワクできるような空間にしたい」と話している。

ふたりは昨年２月、米国ハワイを訪れ、あらためて本場に触れてきたという。関根氏は「ハワイでは男性のフラもメジャーで、カネフラと呼ばれている。演出に口出しをすることはないが、まさに私たちが目指す『オールドハワイ』の姿にぴったり。さらにブラッシュアップできれば」と語る。

新たな夜のショー「Ｈａｋｕ Ｌｅｉ（ハク・レイ）～アロハの絆」にも、ファイヤーナイフダンスチーム・シバオラが、カメハメハ大王の役として登場。今後もフラガールを指導する常磐音楽舞踊学院の最高顧問・カレイナニ早川さんの指導で、より魅力的な内容を突き詰めていく。

ハワイアンズの柱のひとつ・ショーに対し、山本氏はダンサーをはじめ関係者の環境に投資することを強調する。フラガール、シバオラに加え、ハワイアンバンドを同じ場所で練習できるようにしたほか、本番の舞台と同じ広さを用意したと明かす。

「ノスタルジックなハワイと現在のハワイ」の実現に向け、常磐興産の挑戦が続く。

（写真：将来的には男性のフラも見据えるショー）