衆院解散「２７日公示―２月８日投開票」に向け 福島４区も選挙戦の準備

衆院は２３日、解散された。同日召集された第２２０通常国会の冒頭での解散となった。昨年10月に就任した高市首相（自民党総裁）の政権運営や、自民と日本維新の会の連立政権への信任などを争点に、与野党は事実上の選挙戦に突入した。

通常国会冒頭での解散は６０年ぶりで、１月の解散も異例だ。衆院選は石破内閣の２０２４年１０月以来、約１年３か月ぶりとなる。

与野党は真冬の短期決戦に向けて臨戦態勢を取っている。衆院の定数は計４６５議席（小選挙区選２８９、比例選１７６）で、自民と維新による連立政権発足後では、初の国政選挙となる。

与野党各党は公約などで、物価高対策のほか、消費税の減税や廃止などを掲げており、経済・財政政策も主要な争点となるとみられる。（読売新聞社配信）

衆院選は「２７日公示―２月８日」の日程が正式に決定した。

福島４区からは、自民党前職・坂本竜太郎氏（４５）＝１期、植田町＝、前回は立憲民主党で出馬し、比例東北で復活当選を果たした中道改革連合前職・斎藤裕喜氏（４６）＝１期、双葉郡富岡町＝、国民民主党新人で元県議、医師・山口洋太氏（３５）＝植田町＝、共産党新人で党いわき・双葉地区委員長の熊谷智氏（４６）＝平下高久＝が立候補を予定している。

４氏の陣営とも選挙戦に向けた準備を急いでいる。

（写真：衆院が解散され、万歳する前議員ら＝２３日午後１時４分、国会で 高橋美帆撮影／読売新聞社配信）