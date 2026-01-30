大谷翔平選手などＭＬＢ選手のグッズそろう エスパルいわき ２月１日まで限定店舗

この記事のタイトルとURLをコピーする

ＭＬＢ（メジャーリーグベースボール）を席巻した大谷翔平選手たちの球団公式グッズがいわきに登場！！ ＪＲいわき駅直結の商業施設「エルパルいわき」３階に２９日、４日間限定のグッズショップが登場し、ファンたちを喜ばせている。

アメリカンスポーツグッズを中心に販売しているセレクション・インターナショナル（東京都新宿区）の主催で、本県では郡山、福島両市に続いて３カ所目の開催となった。

店内には大谷選手のＭＶＰ記念Ｔシャツやシリーズ優勝記念のキャップ、ボール、ボブルヘッド人形などファン垂涎のグッズがずらり並び、山本由伸、佐々木朗希両選手から愛犬デコピンのＴシャツ、１６万円の未開封トレーディングカードも。

また『ミュージアム風』をうたい、一昨年のドジャーズ公式戦で実際に使用され、スパイクの跡がついた三塁ベースや同僚テオスカー・ヘルナンデスらのバッドが展示され、直に触れることができることから注目を集めている。

盛り上がりを見せるＷＢＣグッズ、村上宗隆選手が移籍するホワイトソックスのグッズもあり、「これだけの品ぞろえは東北ではここだけ。アメリカに行かなくとも公式グッズが旅するように買い求められるので、ぜひ楽しんで」と、仙台ターミナルビルいわき支店顧問の渡辺昌宏さん。

（写真：実際に公式戦で大谷選手が踏んだホームベース）