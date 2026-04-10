いわき花火大会 今年は８月１日開催に 市制施行６０周年ちなんだ打ち上げも

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いわき市を代表する夏の風物詩として、「第71回いわき花火大会」が８月１日に開催することが決まった。小名浜のアクアマリンパークを舞台に、今年は１０月に迎える市制施行６０周年にちなんだ特別創作花火を打ち上げる。

テーマには「輝く未来へ ～光でつなぐ60年の軌跡～」と掲げ、１万２千発の打ち上げを予定する。また初の試みとして、ふるさと納税の返礼品に大会チケットを検討している。

花火大会の実行委員会総会が９日、イオンモールいわき小名浜で開かれ、本年度の事業計画を承認した。

地元関係者ら約８０人が出席し、大会会長の内田市長が「ら・ら・ミュウの道の駅化、小名浜道路の開通、スタジアムの整備計画、クルーズ船の寄港、国際フィーダー航路の再開と、小名浜が一気に動き出している。花火大会を盛り上げることが、いわき市全体の発展につながる」とあいさつした。

八巻義英実行委員長は「市制施行６０周年に合わせ、より多くの方の来場する大会としたい。昨年で７０回を数え、１００回目を見据えて励んでいきたい」と呼びかけた。

花火の時間は午後７時から９時で、小名浜港１号ふ頭と西防波堤から打ち上げる。市民花火と創作花火で構成し、グランドフィナーレは尺玉を中心に、ワイドで盛大な花火で締めくくる。荒天中止。チケットは６月１日から販売する見込み。

関連事業として、前日の７月３１日には前夜祭の「いわきおどり小名浜大会」、７月２５、２６日にはプレイベントの「おなはま海遊祭」も行われる。

（写真：本年度の事業計画を承認した実行委員会総会）