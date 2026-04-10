ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」は２５日から、じゅえき太郎さんによるユーモラスなイラスト展「じゅえき太郎のゆるふわ４コマ水族館」を開催する。
１日から始まった「ふくしまデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」にちなんだ企画。じゅえき太郎さんは、Ｘ（旧ツイッター）の「ゆるふわ昆虫図鑑」などで幅広い人気を誇るイラストレーターで画家、漫画家だ。
同館で展示している、または展示してきた生きものたちの生態をテーマにした完全新作の巨大４コマ漫画が楽しめるほか、５月１７日にはイラスト教室が開催される。イラスト展は６月３０日まで。
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じゅえき太郎さんは「第１９回岡本太郎現代芸術賞」で入選するなど、いま注目の漫画昆虫家・イラストレーターで、Ｘやユーチューブの投稿は幅広い層から人気を集めている。ジャポニカ学習帳の解説イラストの担当等、活動は他分野に及ぶ。
アクアマリンふくしまでは、昨年７月にグラウンドオープンした屋外エリア「わくわく・はじまりの森」の解説パネルイラストを手掛けたほか、昨秋開催された「アートフェス２０２５」ではイラスト教室を開催して話題となった。
「じゅえき太郎先生のイラストをきっかけに、少しでも生きものの面白さに触れてもらえれば」と同館。詳しくは＜こちら＞。
（画像：写真の中に「じゅえき太郎」さん イラスト・じゅえき太郎）
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アクアマリンふくしま ２５日から「ゆるふわ」じゅえき太郎さんイラスト展
ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」は２５日から、じゅえき太郎さんによるユーモラスなイラスト展「じゅえき太郎のゆるふわ４コマ水族館」を開催する。