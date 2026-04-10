記念セレモニー いわきアリオス 別館音楽小ホール「ＪＡ福島さくら」冠する

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いわき芸術文化交流「アリオス」で１０日、別館音楽小ホールの愛称付与を記念したセレモニーが開催された。別館音楽小ホールは今月から、ＪＡ福島さくらが命名権者（ネーミングライツ・パートナー）となり、「ＪＡ福島さくら音楽小ホール」と呼ばれている。

セレモニーでは、内田市長が「いわき市では農業振興に努めているが、６次化や次世代育成、販路拡大などが実現することで、文化芸術とともに、人づくり・まちづくりを進めていきたい」とあいさつした。

ＪＡ福島さくらの志賀博之組合長は「地域の文化芸術の拠点を支えられることは光栄に思う。市民の皆さんの心のうるおいに貢献していきたい」と呼びかけた。

ホールではテープカットに続いて、ピアニストの渡辺貴紀さんによるミニコンサートが催された。備え付けのスタインウェイで、リストの「超絶技巧練習曲より第１番『前奏曲』」、ショパンの「ノクターン」「小犬のワルツ」を披露して花を添えた。

渡辺さんは磐城桜が丘高、東京音楽大を卒業し、いわきアリオスが芸術家を学校や地域に派遣する事業の一環で、おでかけアリオス研究会の第３期アーティストとしても活動している。

命名権の期間は１日から２年間。契約額は年額１４０万円＋税。

（写真：ネーミングライツを祝した記念撮影、セレモニーに花を添えた演奏）