「温泉の日」制定へ いわき湯本温泉で１０～１２日 小学生以下が入浴無料に

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき湯本温泉旅館協同組合（薄羽裕一理事長）は、開湯１３００年以上の歴史を誇り、『日本三古泉』にも数えられる同温泉を次世代につなぐため、「いわき湯本温泉郷 温泉の日」の制定を目指す。

１０～１２日は制定に向けた取り組みとして、小学生以下に限り、市のさはこの湯公衆浴場と上の湯公衆浴場と、趣旨に賛同した宿泊施設の日帰り入浴を無料とする。

いわき湯本温泉は９２７（延長５）年にまとめられた延喜式神明帳に記述があり、開湯は奈良時代にさかのぼるという。

湯量は世界屈指の規模を誇り、泉質も珍しく硫黄分を含み、美肌や解毒、末梢血管拡張作用があるとされる「美人の湯」、さらに血圧を低下させ動脈硬化や高血圧に効くという「心臓の湯」などとして愛されている。

しかし同組合によると、近年は地元であっても温泉に浸かったことのない子どもが増えている。まちの誇りで『いわきの宝』でもある湯本温泉を次世代に継承していくため、まず子どもたちに特長や魅力を知ってもらおうと、今回の取り組みが企画された。

併せて市民や利用者に湯本温泉についてのアンケートを実施。認知度とともに課題を洗い出し、湯の文化をより一層育むため、利便性向上などに役立てていく。

回答者には数量限定でオリジナルグッズを進呈する。なお１１日は上の湯公衆浴場は定休日。

日帰り入浴無料（小学以下のみ）の参画施設は次の通り。またホテルパームスプリングと松柏館はアンケート事業のみ実施する。

心和らぐ宿岩惣 いわき湯本ｉｚｕｍｉｙａ 旬味の宿うお昭 こいと旅館 古滝屋 スミレ館 吹の湯旅館 湯の宿美笹

（画像：「温泉の日」制定に向けた取り組みをＰＲするチラシ）