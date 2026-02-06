アンコウのラーメン人気 いわき市中央卸売市場に食堂復活 老舗割烹の思い継ぎ

この記事のタイトルとURLをコピーする

鹿島町の市中央卸売市場に５日、「市場食堂一平 ―ＩＰＰＥＩ ＭＡＲＫＥＴ ＳＴＵＤＩＯ（イッペイ・マーケットスタジオ）―」がグランドオープンした。市場食堂は２０１１（平成２３）年以来１５年ぶりの復活で、小名浜の老舗料理店「割烹一平」の思いを引き継いで開業した。

割烹一平は１９３８（昭和１３）年創業で、多くの人から親しまれていたが、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故の影響もあってやむなく閉店。

一方で市場関係者が食堂復活を望む中で、割烹一平と縁のある給食事業に取り組む「テンミールＩＷＡＫＩ」が立ち上がり、新たな一歩を踏み出した。

いわき市の水産物ブランド・常磐ものの振興を兼ね、旬に合わせた期間限定として、割烹一平の名物料理・あんこう鍋を基にした「一平鮟鱇（あんこう）ラーメン」を提供する。

アンコウの肝を溶かしたスープに、身を唐揚げとしてトッピングするなど、うま味が存分に味わえるとあって、次々と注文が舞い込んでいた。

市中央卸売市場としての立地も活用し、昼時にはその日に競りにかけられた新鮮な魚や野菜、果物を使った「市場定食」も並ぶ。初日はナメタガレイの煮付けがメインを飾った。

テンミールＩＷＡＫＩの興津雅輝さん（４９）は「私たちのコンセプトは『いわきを盛り上げること』。テンミールＩＷＡＫＩのテストキッチン兼セントラルキッチンも兼ね、ここからさまざまなものを生み出していきたい」と笑顔で語った。

営業日は木曜から土曜日、時間は午前８時～午後２時（今後拡大予定）。

（写真：初日からにぎわう「市場食堂一平」）