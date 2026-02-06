小名浜・三菱ケミカル撤退 ３月末で６０人離職へ ハローワークが対策本部設置

この記事のタイトルとURLをコピーする

大手総合化学メーカー・三菱ケミカルグループの傘下で、小名浜字高山の三菱ケミカル小名浜工場が２０２７（令和９）年３月末までに製品の生産を順次終了し、事実上いわき市からの撤退となる件を巡り、従業員の離職は地域経済にも大きな影響を与えることは必至だ。

いわき公共職業安定所（ハローワークいわき）では、雇用対策本部と特別相談窓口を設置し、市内の関係機関と連携しながら、総合的な雇用対策を展開している。

いわき地域雇用対策本部会議が５日、市文化センターで開かれた。関係機関から約２０人が参加し、求職動向や再就職支援について意見を交わした。

会議は冒頭を除いて非公開で行われた。雇用対策本部の清水寛・ハローワークいわき所長によると、２９０人あまりの従業員のうち、３月末で約６０人が退職を迎える。

そのため「最後の離職者が確定するまで、積極的な支援を進めていきたい。従業員の心配を踏まえ、再就職のニーズに基づいて早急に対策を講じるとともに、これまで培った経験を生かした就職支援策を行っていく」と述べた。

特別相談窓口はハローワークいわき、小名浜、勿来に設けている。三菱ケミカル小名浜工場に加え、新菱いわき工場、菱化ロジテック東北支店を離職する人を対象に、ハローワークの利用方法や再就職への準備、職業訓練の内容、雇用保険の手続きなどについて対応する。

時間は月曜～金曜の午前８時半～午後５時１５分。連絡先は次の通り。

▽ハローワークいわき＝電話（２３）１４２１▽ハローワーク小名浜＝電話（５４）６６６６▽ハローワーク勿来＝電話（６３）３１７１

（写真：今後について意見を交わしたハローワークなどの関係機関）