いわき市民美術展覧会（市美展）開幕 書の部 市長賞は四倉の西さん

市民が制作した作品を公開展示することによる創作意欲の向上、本市の美術文化振興などを目的にした「第５５回いわき市民美術展覧会（市美展）」が６日から、市立美術館で始まる。同展覧会運営委員会、市教委、市文化協会、同館主催。いわき民報社などの後援。

初日は「書の部」がスタートし、会期は１５日まで（１０日休館）。入場無料。市長賞に主婦西恵美子さん（７２）＝四倉町＝の「春明艸」、市議会議長賞に会社員山川栄雪さん（６１）＝平＝の「杜甫詩」、市教育長賞に主婦古和口瑛香さん（７１）＝中岡町＝の「園居」が選ばれた。

表彰式は８日午前１０時半から、同館２階ロビーで開かれる。

今回の「書の部」は一般応募１２９点（うち青少年５７点、前年比１４点増）、招待出品２０点（前年比２点減）の計１４９点を紹介する。

審査には書家の井戸川保子さん、馬上溪花さん、金成大雅さん＝いずれもいわき市内在住＝があたり３賞、佳作、特別賞（青少年賞・２０歳未満）を決めた。

同展の時間は午前９時半～午後５時（入館は午後４時半まで）。９日は休館。会期中の催しは、８日午前１１時から「部会員による作品揮ごう会」、１１日午後１時半から「高校生による書道パフォーマンス」（磐城桜が丘、いわき秀英中高）、１５日午後１時半から「同」（磐城、いわき湯本）。

続く「絵画・彫塑の部」は２０日～３月１日、「陶芸の部」「写真の部」は３月６～１５日。

（写真：市長賞に輝いた「春明艸」）