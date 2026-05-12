中央台北中がネパールにランドセルなど贈る 小川のＬＩＴＡ通じ 教育支援の一環

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中央台北中は一般社団法人ＬＩＴＡ（島村守彦代表理事）＝小川町高萩＝を通じ、ネパールにランドセルなどのカバン類を寄贈する。島村代表理事は阪神・淡路大震災と東日本大震災の両方に遭った経験を踏まえ、２０１５年に大地震の被害を受けた現地に対して教育支援を行っており、こうした思いに同校生徒会が賛同した。

今年６月に渡航予定の島村代表理事が１１日、同校で生徒たちからカバン類を受け取った。

ＬＩＴＡではネパールの山岳地域で生活する子どもたちに向け、ランドセルや文房具を送り続けている。特に日本のランドセルは丈夫さが売りとあって、現地でも喜ばれているという。

同校からは今年入学した１年生から寄せられたランドセル４点と、鉛筆２ダースに加え、今春の卒業生から通学カバン・サブバック各３点が託された。

島村代表理事は「ネパールの子どもたちにとって、日本から届くランドセルは本当に大切な宝物。実際に手渡すと『うれしい』『ありがとう』と喜んでもらえる」と語る。その上で「世界を変えるのは特別な人ではなく、皆さんのように何かしたいと思える気持ち。思いは未来につながっています」と呼びかけた。

生徒会長の加藤航基さん（３年）は「この活動を通じ、元気に楽しい生活を送ってもらえればうれしい」と笑顔を応えた。生徒会副会長の和泉陽香さん（同）、熊倉彩さん（同）、書記の渡辺泰駕さん（同）、会計の白沢力空さん（同）、鈴木路人校長らが立ち会った。

（写真：ランドセルを手渡す生徒会長の加藤さん＝右から４人目）