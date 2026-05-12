アイドルグループ・≠ＭＥの菅波美玲さん（いわき市出身）グループ卒業発表

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指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）は１１日、現在休養中のメンバー、菅波美玲（２６）の卒業を発表した。菅波は今年３月２８日に休養することが伝えられていた。同グループとしては初の卒業生となる。

公式サイトでは「菅波美玲 卒業のご報告」との文書が掲載され、「現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます」と報告。「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。そして、６月１２日に卒業公演が行われることも発表した。

菅波自身も公式サイトを通じてコメントを発表し、「２０２６年６月１２日をもちまして、≠ＭＥを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません」とファンに謝罪。

「≠ＭＥで活動してきたこの７年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。 アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです」とつづり、「７年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。（オリコン提供）

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菅波さんはいわき市出身。＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）の姉妹グループとして、２０１９年に結成された≠ＭＥのメンバーとして活動してきた。

（写真：菅波美玲さん＝いわき民報社撮影）