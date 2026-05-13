「とても楽しかった」小名浜東小 アクアマリンふくしまで田植え挑戦

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小名浜のふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」で１２日、自然の恵みを知る機会として、地元の子どもたちを招いた田植えが行われた。屋外エリア「びおびお・つながりの里」の田んぼ（約３０平方ｍ）に、小名浜東小の１～６年生２０人が訪れ、同館職員の説明を受けながら、線引きに添ってこがねもちと黒米の苗を植えた。

古川健館長は「かつてはこうした光景が普通だった。いまの子どもたちにも、大いに自然に触れてもらえれば」と話している。

伊藤早弥子さん（４年）は「田植えをするのは初めてで、田んぼに入ったときはびっくりしたけれど、とても楽しくて、２回目にもチャレンジした」と笑顔で語った。同館では今秋、改めて児童を招いての稲刈りを予定している。

（写真：苗を手に笑顔を見せる小名浜東小の子どもたち）