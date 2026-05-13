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湯本温泉で心身リフレッシュ 神社巡り合わせた「開運ウォーク」１５日から
サッカー・Ｊ２いわきＦＣの活躍を踏まえ、地域が主体的にスポーツとかかわる機会を考える「スポーツネットワークいわき」は１５日から、いわき湯本温泉を舞台に、初のイベント「いわき湯本温泉 開運ウォーク」を開催する。
６月まで実施中の大型観光キャンペーン・ふくしまデスティネーションキャンペーンの記念事業を兼ねており、神社巡りと温泉での回復を合わせた『いわき湯本温泉ならでは』の体験型イベントとなっている。６月３０日まで。
スポーツネットワークいわきでは、いわき湯本温泉の効能に注目。湯量が豊富で疲労回復に適しているものの、その魅力がまだまだ伝わっていないと呼びかける。このためパワースポットを訪ねてもらいつつ、歩いた疲れを温泉でリカバリーすることで、心身を元気にしてほしいとイベントを企画した。
いわき湯本温泉にはいわきＦＣにも愛好家が多く、今季新加入の選手もさっそく気に入っており、ＤＦ今野息吹選手は「湯ざわりが滑らかで、肌がすべすべになる」と太鼓判を押す。
ＤＦ中野陽斗選手は「（いわき湯本温泉に入ると）睡眠の質が上がった感じがして、スッキリと起きれます」と話す。ＭＦ荒木仁翔選手は寝る２時間前に、温度の異なる２つの湯を用いた交代浴をするのがお気に入りという。
参加方法はＪＲ湯本駅前の案内所や店舗でマップを入手した後、温泉神社または金刀比羅神社で、いわきＦＣオリジナルデザイン御朱印台帳を手に入れ、御朱印の頒布（有料）を受ければよい。
この御朱印を対象の日帰り入浴施設等で示すと、アロマセラピストが監修した「いわきＦＣオリジナルブレンドリカバリーオイル」が進呈される。
イベントはいわきＦＣの運営会社・いわきスポーツクラブ、いわき湯本温泉旅館協同組合、温泉神社、金刀比羅神社、リカバリーラボの協力で行われる。詳しくは＜こちら＞。
（画像：「いわき湯本温泉 開運ウォーク」の開催を告知するバナー）