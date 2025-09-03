＜いわき市長選 候補者横顔＞前職・清水敏男氏 ふるさとのため再び立ち上がる

この記事のタイトルとURLをコピーする

任期満了に伴う市長選（７日投開票）の候補者３人の横顔を紹介する。届け出順に、３回目は２期８年務めた前職・清水敏男氏（６２）＝常磐関船町＝。

■ ■

一市民として新たな市政を見届けよう。４年前、３期目の挑戦に敗れた際の気持ちに偽りはない。しかし現市政のトップに対し、「彼はいわき市をどうしたいか見えてこない」と感じるようになった。

やがていわき市を代表する企業が撤退を表明し、水道局職員の官製談合事件が明るみに。文部科学省出身の市長と教育長でありながら、市立学校で重大事態とされるいじめが発生しながら報告まで２年かかったことにはショックを受けた。

「はじめは可もなく不可もない評価だったが、いまははっきりと不可と言える。いわき市は『停滞』している」。活力のあるいわき市を取り戻そうと、再び立ち上がると決めた。

ワクワクするいわき市を。自らが営業本部長として、企業誘致からイベント招へいまで奔走すると誓う。

趣味は新たに始めたそば打ち。「周りに『おいしいね』と言ってもらえるようになった」と笑う。また健康をより意識し、糖質オフで１５ｋｇ以上のダイエットに成功した。

（写真：報道各社のインタビューに応じる清水氏）