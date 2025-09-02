川前発のクラフトビール「カワマエール」 飲食店での通常販売始まる

この記事のタイトルとURLをコピーする

浜通り唯一のクラフトビール醸造所で、川前町下桶売の「ＳＡＮＤｉ ＢＲＥＷＥＲＹ（サンディー・ブルワリー）」。構想から５年を経て、ついにいわき市の飲食店で通常販売が始まり、広く楽しめる機会が生まれた。

提供しているのは、ＪＲいわき駅前のＢａｒ Ｑｕａｒｔｅｔ（バー・カルテット）。オリジナル商品「ＫＡＷＡＭＡＬＥ（カワマエール）」のアメリカンペールエールで、サーバーの注ぎ口（タップ）からグラスにそそがれる。

店主の紋波幸太郎さん（４４）は「麦のまろやかさをしっかりと感じられ、ホップの柑橘あふれる風味も楽しめる一杯です」と太鼓判を押す。価格は９７０円（Ｓサイズ）から。午後６時半オープン。休業日は日曜・月曜。

サンディー・ブルワリーは川前町地域おこし協力隊員を経て、川前町下桶売に醸造所に立ち上げた三戸大輔さん（３８）が手がける。

三戸さんは泉町出身。オーストラリアで自家製ビールと出合い、ドイツや広島県福山市での修行を基に、Ｕターンとして、２０２０（令和２）年に川前町地域おこし協力隊員となり、寒冷な気候を生かしてビールの原料でもある大麦とホップを栽培してきた。

委託によるクラフトビールの試作を重ねながら、２３年３月に任期を終え、今年５月には瓶での一般販売が実現した。カワマエールは醸造所の川前と、ビールの種類であるエールに加え、いわき市の中山間地・川前地区に対する応援（エールを送る）の意味を込めている。

（写真：グラスにそそがれるカワマエール）