いわき市長選 若年層の投票率向上へ 東日本国際大の学生が投票立会人務める

この記事のタイトルとURLをコピーする

任期満了に伴う市長選（７日投開票）を巡っては、若年層の投票率向上が課題となっている。前回（２０２１〈令和３〉年）の市長選は全体の投票率が４７・６８％に対し、１８歳は４４・５５％とおおむね同じである一方、１９歳は２７・７５％、２０～２４歳は２５・００％、２５～２９歳は３１・０７％と大きく落ち込んだ。

市選挙管理委員会（市選管）によると、１８歳は多くを高校生が占めるため、主権者教育が一定の成果を生んでいるものの、その後は進学・就職によって関心が薄れてしまうという。

若年層に対する選挙啓発活動の一環として、東日本国際大に、市役所東分庁舎に設けた期日前投票所の投票立会人を依頼し、学生２人が任された。

大学生による投票立会人は２０１７（平成２９）年の市長選から導入された試みだが、新型コロナウイルスの影響で７年ぶりに実施。今回は同大の推薦で、吉川萌呈奈さん（１９）＝経済経営学部・２年＝、鈴木渉夢さん（２１）＝同・３年＝が、午前８時半から午後８時まで従事する。

初日の１日を担当した吉川さんは、ゼミで地域貢献について学んでおり、先月末には韓国に海外研修に行ったばかり。「大学からの推薦は誇らしい。選挙権を得てからは、全て投票している。初めての立会人だが若い人が少ないように感じた。もっと関心を持ってほしい」と呼びかけた。

（写真：投票立会人を務める吉川さん）