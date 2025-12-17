いわき市水道局の贈収賄事件 元職員の男らに有罪判決 福島地裁

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市水道局による平下平窪の配水管改良工事を巡って、業者に設計価格等を漏えいし、見返りとして現金１０万円を受け取ったとして、官製談合防止法違反、加重収賄などの罪に問われた同市泉ケ丘、元同局工務課職員の男Ａ（３５）の判決公判が１６日、福島地裁（島田環裁判長）で行われ、懲役２年・追徴金１０万円、執行猶予４年（求刑懲役２年・同）の有罪判決が言い渡された。

事件ではＡが２０２３（令和５）年１２月、大松興産（同市小名浜定西）に対し、最低制限価格の基となる単価を伝え、今年１月に同社が配水管改良工事を落札した。

このため同市小名浜定西、同社の代表取締役社長だった男Ｂ（７５）、専務取締役だった男Ｃ（４９）も起訴され、同じく１６日に判決公判が開かれた。現金はＢとＡの間でやり取りされた。

贈賄罪などに問われたＢは懲役１年６月・執行猶予３年（求刑懲役１年６月）、公契約関係競売入札妨害の罪に問われたＣは懲役１年・執行猶予３年（求刑懲役１年）となった。

この工事に関しては、誤った設計単価で入札が行われながら、最低制限価格と一致していたため、入札情報が漏えいした疑惑が持たれていた。

■ ■

市水道局は１６日、贈収賄事件の一審判決を受け、再発防止策として、改めて情報管理の徹底と、職員の意識改革、入札・契約制度の改正などの取り組みを進めていく方針を示した。

Ａに関係する上司等の処分については今後精査していく。なおＡについては起訴事実を認めたため、８月６日付で懲戒免職処分となっている。

内田市長は「このような不正事件により、市政全体の信用を失墜させたことについて、心から深くおわび申し上げます。今後とも信頼回復に向けて、全職員が自分事として再発防止に取り組むよう、職員とともに全力を尽くしてまいります」とのコメントを発表した。

（資料写真：いわき市水道局）

※おことわり 本紙では実名報道となっております。