いわきＦＣ アウェーで長野に３－１ 連勝３に伸ばして２位浮上

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第７節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」４位のＪ２いわきＦＣは２１日、アウェー・長野Ｕスタジアム（長野市）で、１０位のＪ３ＡＣ長野パルセイロを３―１で破った。いわきはリーグ戦３連勝とした。

通算成績は５勝２敗（うちＰＫ戦が１勝１敗）で勝ち点は１５。順位は前節より２つ上げ、１０チーム中２位に浮上した。次戦は２９日、ホーム・ハワイアンズスタジアムいわきに、８位のＪ２ジュビロ磐田を迎え撃つ。キックオフは午後２時。

試合は２戦連続で首位を撃破して勢いに乗る中、前半は守勢に立つ場面もあり、スコアレスで折り返した。いわきは後半に入ってギアを上げると、１２分にＭＦ山中惇希（２４）の右コーナーキックから、ＤＦ高橋勇利也（２６）が頭で合わせて先制点を奪取した。

さらに４分後にはＦＷ田中幹大（２２）が右サイドから運び、ゴール前のスペースを確認してボールを入れると、中央を駆けてきたＭＦ柴田壮介（２４）につながって追加点が生まれた。

しかし６戦未勝利の長野に猛攻を仕掛けられ、３１分に守備の裏を突かれて失点を許す。ただ追いすがる相手を振り切るように、終了間際にはスローインを起点とし、ＭＦ山口大輝（２８）が落ち着いて右足を振り切り、ダメ押しの３点目を挙げて勝利を決定づけた。

田村雄三監督（４３）は「アウェーの地まで駆け付けてくれた方や、いわきで応援してくれた方の声援で勝利することができた。長野さんは思った以上のリバウンドメンタリティーで、ハーフタイムには『前半は良くゼロで抑えられた』と選手たちに伝えた」と語った。

その上で「後半は選手たちがゴールに向かってくれたことが結果につながった。彼らの頑張りによって連勝でホームに戻れるので、また１週間しっかり準備していきたい」と呼びかけた。

（写真：コーナーキックを頭で合わせて先制点を決めた高橋）