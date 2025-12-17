ニュース
「けんしん」で安心を得よう いわき市出身のアナウンサーが啓発に協力
いわき市の「けんしん（健康診査・がん検診の総称）」の受診率は改善傾向にあるものの、県内の他自治体と比較し、依然として低い状況にある。特に昨年度の国民健康保険特定健診は３５・７％にとどまり、県内ワーストを記録した。
そこで市はけんしんによって、安心が得られるとの思いを込めたＰＲ活動「けんしんであんしん」を始め、いわき市出身のアナウンサーとして、福島中央テレビの小野紗由利さんと、テレビユー福島の佐藤玲奈さんを起用した。
市健康づくり推進課では、生活習慣病やがんの早期発見・早期治療のためにも、けんしんの受診率向上が喫緊の課題と指摘する。
けんしん受診率のうち、後期高齢者医療健康診査は昨年度が２４・６％。各種がん検診も２０２３（令和５）年度、胃がんが１８・９％、肺がんが２１・７％、大腸がんが１８・３％、子宮頸がんが１８・１％、乳がんが１６・４％となっている。
このためテレビでなじみ深い小野さんと佐藤さんを通じ、４種類の動画（６秒、１５秒、３０秒、６０秒）とポスターで、けんしんを広く市民に自分事として訴えている。
ポスターでは「何もなくて安心」「『早めに見つかって安心』につながる」「『けんしん』は受けた人だけが手に入れられる〝安心チケット〟」と呼びかける。
動画は市ホームページ、市健康ポータルサイト「いわきの極意」のほか、Ｇｏｏｇｌｅ（グーグル）広告、ポレポレシネマズいわき小名浜の上映前、いわき駅前ＨｏｉＨｏｉ ＶＩＳＩＯＮ（ホイホイビジョン）、いわき平競輪場、ＪＡ福島さくら、市内商業施設で流されている。
ポスターについては市役所本庁舎、市内の医療機関やスーパーマーケットに掲示されている。
本年度のけんしんは来年１月３１日まで。なお医療機関による個別健診は、この期間中であっても実施可能日は異なるので、それぞれ問い合わせること。また集団検診の予約申し込み期限は同１月７日までとなっている。
詳しくは市ホームページ＜こちら＞まで。
（写真：啓発する小野さんと佐藤さん）