有権者の審判は ８日に衆院選投票日 福島４区は前職・新人４人が立候補

第５１回衆院選は８日、投票日を迎える。福島４区（いわき市を含む浜通り全体）には届け出順に、国民民主党新人で元県議、医師の山口洋太氏（３５）＝植田町＝、中道改革連合前職・斎藤裕喜氏（４６）＝１期、双葉郡富岡町＝、共産党新人で党いわき・双葉地区委員長の熊谷智氏（４６）＝平下高久＝、自民党前職・坂本竜太郎氏（４５）＝１期、植田町＝が立候補しており、１月27日の公示から１２日間にわたって舌戦を繰り広げてきた。

市選挙管理委員会（市選管）によると、いわき市の開票終了予定時刻は、福島４区は午後１１時、比例東北は同１１時５０分。

８日の当日投票所は１３５カ所。なお福島高専は同日が入試のため、近接する上荒川公民館に変更する。

投票時間は午前７時から。勿来地区の８カ所と、遠野、小川、三和、田人、川前、久之浜･大久地区の全投票所は午後６時まで。平、小名浜、常磐、内郷、四倉、好間地区の全投票所と、勿来地区の１３カ所は同７時まで。投票事務従事者数は１０１２人の予定。

開票は午後８時から、平下荒川の市立総合体育館で。４６０人が従事する見込み。

（写真：福島４区に立候補した前職・新人４人のポスターが貼られた掲示場）