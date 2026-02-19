サンシャインマラソン盛り上げる いわきオハナ会 上位入賞者らに贈るレイ用意

この記事のタイトルとURLをコピーする

２２日に開催される「第１７回いわきサンシャインマラソン」を盛り上げようと、市民団体ハワイのお花を愛する「～いわきオハナ会～（芦澤久美子代表）」は、フルマラソンなどの上位入賞者へ贈るティーリーフレイ作りに取り組んでいる。

昨年の大会に続き２回目。会員らは「今年はメダルのようにも見えるバラの装飾をあしらったデザイン。アロハの精神で、おもてなししたい」と表彰式での贈呈を待ちわびている。

会によると、ティーリーフレイは「健康」「繁栄」「お守り」の意味があり、神様に感謝を伝える縁起の良い装飾品。ハワイではお祝いの場や、スポーツ大会の勝者に贈られている。レイには、ハワイ語で『おめでとう』の意味がある言葉を印刷した、市伝統工芸品の遠野和紙で作ったタグを付け、いわき市をＰＲする。

レイの制作は、芦澤さんが代表を務める、平中山の「ＨＡＲＶＥＳＴ（ハーベスト）」内の同会事務局で実施。17日は会員５人が集まり、沖縄県から取り寄せたコルジリネの葉ティーリーフを、レイ１本当たり３から４枚ほどを使って編み上げた。

いわきオハナ会は、ハワイの植物を愛し、健康的な暮らしに結びつけるために２０２４（令和６）年７月に発足。レイの贈呈はフラシティいわきの取り組みを後押しする活動の一環として昨年、初めて実施した。

（写真：ティーリーフレイを手がける会員）