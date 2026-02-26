いわき市議会２月定例会 代表質問初日答弁から 教員の勤務、ラウンドワン誘致等

この記事のタイトルとURLをコピーする

市議会２月定例会は２５日、代表質問が終わった。紙面から２日目の主な市の答弁を紹介する。

＜教員の勤務時間（午前８時～午後４時半）に対し、子どもたちが午前７時半前後に登校するため、午前８時前に出勤する教員がいるが＞

服部樹理教育長 教員の多忙化の要因の一つと認識している。一方で国によると、朝の時間帯の預かり体制は学校以外が担うべき業務と整理されており、今後は外部人材の活用や、勤務時間・投稿自国のあり方を研究し、教員の業務改善を図っていく。

＜新川・宮川の河川改修による影響は＞

市毛芳幸土木部長 川幅の影響を受ける建物については概数になるが、新川で約５０件、宮川で１００件となっている。多くの方々に移転などのご協力をお願いすることが見込まれ、移転後のコミュニティの維持が課題と認識している。今後も地域の意見を丁寧に聴きながら、引き続き検討を進めていく。

＜遊技施設「ラウンドワン」の誘致に関して＞

内田市長 今年１月にラウンドワンを訪問し、私からは本市のまちの魅力やまちづくりの方向性、立地場所の選択肢をいくつかお伝えしている。

それに対して示された先方の考えは、相手もあることなので詳細の答弁は控えるが、きわめて有意義で内容が濃い意見交換ができたことは事実。これからもラウンドワンとは継続して意見交換していく。

資料写真：いわき市議会