アクアマリンふくしま 常磐もの代表格「どんこ」産卵生態を世界初解明

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ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」は１４日、いわき市の水産物ブランド・常磐ものの代表格として、どんこの名前で知られる「チゴダラ」について、世界で初めて産卵生態を解明したと発表した。

東北大農学部・片山知史教授のグループとの共同研究で、チゴダラの水槽内でのさまざまな繁殖生態が判明し、これらをまとめた論文が日本魚類学会英文誌に掲載された。

どんこはいわき地方の冬の味覚として知られ、煮付けや汁物で提供される。地元の飲食店では定番の魚だが、同館によると、近年まで自然界において、成熟個体が見つからず、産卵場所や産卵生態などは不明だった。

今回の研究では、東北沖で採集したチゴダラ７１個体を対象に、同館の親潮水槽で飼育したところ、その様子を解き明かすことにつながった。

産卵は水槽内で１～５月にわたって確認。夜間に限定され、午後８時から午前０時にかけて最も活発だった。多い月は３日に１回行われ、１回の産卵数は約１万８千粒だった。オスがメスの腹部に密着させ、ゆっくり遊泳しながら産卵することも分かった。

同館では「地域ブランド魚の科学的裏付けにつながる研究」としている。

（写真：産卵の様子〈上の個体がメス〉＝アクアマリンふくしま提供）