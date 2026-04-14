県選管 常磐共同火力、イオンモールいわき小名浜に感謝状 昨夏参院選の協力で

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県選挙管理委員会（県選管）は１３日、昨年７月に行われた参院選に際して、投票に向けた啓発推進運動に多大な貢献があったとして、いわき市の常磐共同火力とイオンモールいわき小名浜に対して、成田良洋委員長による感謝状が贈られた。伝達式が同日、それぞれの事業所で行われ、投票率向上に向けてさらなる協力を求めた。

感謝状は県選管いわき地方事務局の根本和代局長（県いわき地方振興局長）から、常磐共同火力の渡辺勝栄・執行役員勿来発電所長、イオンモールいわき小名浜の進藤由紀ゼネラルマネージャー（ＧＭ）にそれぞれ手渡された。

常磐共同火力は、佐糠町の勿来発電所８・９号機集合煙突で行っているライトアップ「勿来ゆめライト」で、明るい選挙推進協会のイメージキャラクター「めいすいくん」をイメージしたカラーを施した。勿来発電所は昨年８月から、県選挙啓発サポーターも務めており、渡辺所長は今後も活動に協力すると語った。

イオンモールいわき小名浜は、県選管の広報活動に場所を提供したり、店内にポスターを掲示したりすることで、広く来店者への呼びかけに協力。市選管による期日前投票所も設置されており、進藤ＧＭは引き続き連携していく姿勢を示した。

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各種選挙における投票率向上は、いわき市でも大きな課題となっている。

直近の選挙を見ると、衆院選（今年２月）は５２・１２％、市長選（昨年９月）は４１・８４％、参院選（昨年７月）は５３・９３％、市議選（２０２４〈令和６〉年９月）は４１・２８％、県議選（２３年１１月）は３９・５４％、知事選（２２年１０月）は３４・９３％とばらつきが大きい。

（写真：感謝状を受け取った渡辺所長、進藤ＧＭ）