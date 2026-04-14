常磐線の特急ひたち ６５１系イメージした車両が登場 ふくしまＤＣに合わせて

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『タキシードボディのすごいヤツ』再び――。４月からスタートした大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」に合わせ、ＪＲ常磐線の特急ひたちで、スーパーひたちで使われた「６５１系」をほうふつさせるオマージュカラーをまとった「Ｅ６５７系」の運行が始まった。

出発式が１１日、ＪＲいわき駅で行われた。詰めかけた大勢の鉄道ファンが見守る中、小川郁夫駅長、佐竹望副市長、藤城良教県観光交流推進局長、根本和代県いわき地方振興局長、いわき観光まちづくりビューローの大場敏宣会長がテープカットに臨み、ＪＲ東日本水戸支社Ｅ６５７系イメージキャラクター「ムコナくん」とともに、最初の列車を送り出した。

６５１系は１９８９（平成元）年、それまでの４８５系に代わって常磐線に投入。東日本大震災・東京電力福島第一原発事故後の２０１７年にはいわき以北の普通列車にも投入され、２０（令和２）年の常磐線全線再開まで住民の足を担い、２３年に引退した。

オマージュカラーの運用は２８年春ごろまで。品川―仙台駅間に１編成。６５１系電車の特徴から、ＪＲのシンボルマークを前面（連結器カバー）と側面に施したほか、ボディーカラーと車体上部はミルキーホワイトとグレーに、すそのラインはオリーブグリーンとして、当時の色合いに近づけた塗装としている。

登場時にはその姿から「タキシードボディのすごいヤツ」とのキャッチコピーが付けられ、人気を博した。運行に合わせ、ＮｅｗＤａｙｓいわき、ＮｅｗＤａｙｓエスパルいわきでオリジナルグッズを販売している。

（写真：いわき駅で行われたオマージュカラー車両の出発式）